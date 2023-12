Il cuore si ferma mentre passeggia in centro: così un passante l’ha salvato

Salvato appena in tempo: merito delle circostanze e del provvidenziale intervento di un passante. Una storia a lieto fine che arriva da Sirmione e che ha per protagonisti un uomo di 82 anni di casa nella Bergamasca e un misterioso turista.

Domenica pomeriggio l’anziano stava passeggiando con i familiari, dopo aver pranzato in un ristorante della cittadina gardesana, quando si è sentito male. Colpito da un malore improvviso, un infarto: il suo cuore aveva smesso di battere e lui si era accasciato a terra. Come riporta il quotidiano Bresciaoggi, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica, un turista che stava passeggiando con la moglie non avrebbe esitato ad intervenire: si sarebbe tuffato sull’anziano, praticando le manovre di rianimazione.

Il cuore dell'82enne aveva già ripreso a battere quando sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i soccorritori della Croce Rossa che hanno poi provveduto al trasporto in ospedale. L’identità del turista che gli ha salvato la vita resta però un mistero: si sarebbe allontanato, riprendendo la camminata nel centro di Sirmione, prima dell’arrivo dei soccorsi.