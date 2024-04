Collassa nel parcheggio di un negozio: soccorso dall'eliambulanza

Istanti drammatici per un uomo di 69 anni nella prima mattinata di lunedì 8 aprile a Sirmione, quando mancavano pochi minuti alle 7.30.



Lungo via Verona, all’interno del parcheggio di un negozio, l’uomo ha accusato un malore, crollando a terra. Immediatamente è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, che ha inviato sul posto con la massima urgenza un’ambulanza e un’automedica. Non solo: da Brescia si è alzato in volo anche l'elisoccorso.

Stabilizzato sul posto, il 69enne è stato poi trasferito con l’elicottero del 118 all’ospedale Civile di Brescia. Il ricovero nel principale nosocomio cittadino è avvenuto in codice rosso: le sue condizioni sarebbero critiche, per i suoi familiari sono ore di angoscia.