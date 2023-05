Giovane donna ruba al supermercato 9 bottiglie di gin e 5 di Campari

Incredibile ma vero: agli agenti che l'hanno fermata in flagranza di reato ha spiegato semplicemente che stava organizzando una festa. Nella sua auto aveva appena nascosto 14 bottiglie di superalcolici per un valore stimato tra i 300 e i 350 euro: nel dettaglio c'erano 5 bottiglie di gin Bombay, altrettante di Campari, altre 4 bottiglie di gin Bulldog.

I furti

Il malloppo è stato sottratto nei supermercati Italmark e Migross di Sirmione: la donna, italiana di 40 anni, è stata intercettata dagli agenti della Polizia Locale. Il primo colpo all'Italmark di Via Colombare: dopo aver rubato le bottiglie, forse aiutata da un complice, è stata segnalata dall'allarme del dispositivo antitaccheggio ma è riuscita comunque a dileguarsi.

Tempo pochi minuti ed aveva già messo a segno il secondo colpo: in azione, stavolta, al Migross di Via Verona. Gli agenti hanno individuato la vettura con cui la donna si era allontanata dal primo supermercato: la 40enne era all'interno e non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità. La merce verrà presto restituita ai supermercati derubati: per lei inevitabile la denuncia.