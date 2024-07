Precipita da un'impalcatura, giovane operaio grave al Civile

Vittima di un infortunio sul lavoro, ha rimediato gravi traumi al cranio, al volto, al torace e al bacino: ora è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Civile di Brescia.



L'operaio di 37 anni è precipitato (stando alle prime informazioni trapelate) dall'impalcatura di Villa Callas a Sirmione, sulla quale si trovava per effettuare alcuni lavori di ristrutturazione: un 'volo' di oltre 4 metri.

L'allarme al 112 è stato lanciato verso le 8.30 di oggi (mercoledì 10 luglio) e sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza di Valtenesi Soccorso e un'automedica, a sirene spiegate: stabilizzato e poi trasferito d'urgenza in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.



L'esatta dinamica di quanto accaduto nell'edificio di via Catullo, nel centro di Sirmione, è al vaglio dei carabinieri e dei tecnici di Ats intervenuti per i rilievi del caso.