Motoscafo affonda, sono minuti drammatici: famiglia in acqua con un bimbo

Tragedia sfiorata mercoledì 12 maggio: quattro turisti austriaci, tre adulti e un bambino, sono stati salvati dalla Guardia Costiera dopo essere rimasti a lungo nelle fredde acque del lago di Garda tra Lazise e Sirmione.

I fatti

Nel primo pomeriggio il gruppo, formato da un bambino di 4 anni e da tre persone di età compresa tra 39 e 41 anni, stava navigando sul lago di Garda a bordo di un motoscafo di quasi nove metri, quando è improvvisamente affondato per cause ancora da accertare. Aggrappati a quanto ancora calleggiava, dopo essere caduti in acqua, sono riusciti a contattare i carabinieri di Peschiera che, a loro volta hanno, allertato la Guardia Costiera di Salò.



Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, una squadra nautica della Polizia di Stato di Peschiera e un elicottero dei Vigili del Fuoco decollato da Bologna. Dopo circa mezz’ora, aggrappati ai cuscini dello scafo affondato, i naufragi ormai stremati sono stati avvistati a circa 4 km dalla costa di Lazise dalla Motovedetta CP 703 della Guardia Costiera, che li ha poi portati in salvo. Dopo le prime cure in loco sono stati portati agli ospedali di Verona e Peschiera.

La Guardia Costiera ha successivamente verificato che, nel punto dell’affondamento profondo circa 50 metri, non vi fossero tracce di inquinamento, mentre la Polizia di Stato della Squadra Nautica di Peschiera ha avviato le attività di accertamento della dinamica dei fatti, richiedendo anche l’alcol test per il conducente del natante. Una storia quindi a lieto fine: "Come accaduto nella prima domenica di maggio nelle acque antistanti il litorale di Moniga – ha affermato la Guardia Costiera –, anche in questo caso è stato di fondamentale importanza avere a bordo un cellulare con il quale i naufraghi hanno potuto dare l’allarme dopo l’affondamento”.