Piogge torrenziali, esonda un canale: quartiere sott’acqua

Le piogge abbondanti e incessanti che si sono abbattute nella notte e nelle prime ore di oggi (venerdì 31 maggio) hanno provocato non pochi danni nel Bresciano. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e smottamenti in diverse zone della nostra provincia.

Tra i Comuni colpiti più duramente dall’ennesima ondata di maltempo c’è Sirmione: all’alba è esondato il canale Ganfo, che si tuffa nel Lago di Garda, e una marea di acqua e fango ha invaso via Ghidina, come si vede nel filmato. Parecchi i disagi per i residenti: sarebbero numerosi i garage e gli scantinati allagati. “Siamo sott’acqua”: è l’allarme lanciato sui Social da chi vive nella zona.

Allagamenti si registrano in tutto il Basso Garda: sono stati chiusi i sottopassi di Desenzano per Centenaro e di San Martino, sotto la ferrovia.

Temperature in picchiata, ma il peggio dovrebbe essere alle spalle: nelle prossime ore il maltempo dovrebbe concdere una tregua.

E in montagna è tornata a cadere la neve che ha imposto la chiusura del tratto della SP345 Delle Tre Valli (lato Collio, Maniva - Valtrompia) tra il rifugio Bonardi e la cava Pedretti.