Parcheggia e lascia il motore in folle, finisce nel lago di Garda con la Ferrari

Incredibile disavventura alla spiaggia Brema di Sirmione, dove – lunedì pomeriggio – una Ferrari è finita nel lago insieme al suo conducente.

L'uomo aveva parcheggiato la supercar, restando seduto nell'abitacolo, davanti allo scivolo per le barche di via Achille Grandi. Il veicolo, lasciato in folle, ha iniziato a muoversi lentamente; quando l'automobilista si è accorto di quanto accadeva, era ormai troppo tardi.

Sul posto è intervenuta la polizia locale e un carro attrezzi, che ha provveduto a 'ripescare' la Ferrari dalle acque del Garda.