Esche avvelenate al parco, preso il responsabile: rischia 2 anni di carcere

Ormai da giorni, forse settimane, disseminava esche avvelenate nel parco pubblico tra Via Ortigara e Via XX Settembre a Sirmione: grazie alla segnalazione di un cittadino e alle telecamere posizionate in zona, la Polizia Locale ha così individuato il presunto responsabile, ora denunciato per tentato avvelenamento di animale. Rischia la reclusione da un minimo di 4 mesi a un massimo di 2 anni.

Le indagini della Polizia Locale

A dare l'allarme un residente che passeggiava con il cane. Alle spalle del monumento dedicato ai Cavalieri di Vittorio Veneto, l'animale si è fermato e ha annusato qualcosa: il proprietario si è insospettito e ha rinvenuto, scrive il Comune in una nota, “una specie di salsicciotto infarcito di chicchi di grano di colore rosso, potenzialmente letale per gli animali”. Il cane è stato immediatamente portato dal veterinario per la profilassi, mentre una pattuglia della Polizia Locale ha raccolto le esche e le ha inviato al distretto veterinario di Lonato.

Le analisi non hanno lasciato spazio a dubbi: l'involucro era positivo al bromadiolone, un potente rodenticida utilizzato per eliminare i roditori. Nel contempo è stato avviato un attento controllo della rete di telecamere di sorveglianza: gli occhi elettronici hanno inquadrato la persona che, con fare circospetto, aveva abbandonato le esche killer dietro al monumento. In breve gli agenti sono riusciti a identificare l'individuo, come detto denunciato, sulla cui identità viene (per ora) mantenuto il massimo riserbo.

Le telecamere di videosorveglianza

Il nucleo cinofilo della Polizia Provinciale ha poi effettuato una bonifica per verificare non vi fossero altri bocconi avvelenati sparsi al parco e in altre aree verdi. Il cane Sole, specialista nella “caccia” alle esche killer, ha girato in lungo e in largo fortunatamente senza trovare altri bocconi. “Un grande ringraziamento agli agenti della Polizia Locale – commenta l'assessore alla Sicurezza Roberto Campagnola – che in tempi rapidissimi hanno portato a termine un'operazione molto importante per l'incolumità dei nostri animali, e grazie anche alla Polizia Provinciale. Questa è l'ennesima dimostrazione di quanto le telecamere siano importanti a supporto delle indagini: resta profondo il rammarico per un gesto così sconsiderato, che solo per fortuna non ha fatto vittime. Un atteggiamento esecrabile”.