A casa della compagna con una pistola: "Ci vediamo e chiudiamo i conti"

La pubblica accusa, rappresentata dal pm Alessio Bernardi, ha chiesto 2 anni di carcere per l'ex comandante della Polizia Locale di Sirmione accusato di stalking: la prossima udienza è fissata per il 21 giugno, quando è attesa anche la sentenza. Potrebbe essere questa la prima conclusione di una vicenda che si trascina da anni, da quando la donna con cui aveva una relazione – all'epoca tra l'altro segretaria comunale – lo aveva denunciato per i presunti atti persecutori di cui sarebbe stata vittima.

Più di 500 tentativi di contatto tra messaggi e telefonate in meno di 60 giorni, un inseguimento, infine il blitz nella casa della donna, in cui l'ex comandante (per l'accusa) si sarebbe presentato armato di pistola, con due colpi in canna e macabre ipotesi su quello che sarebbe potuto succedere: questo è quanto viene contestato all'ex agente, poi sospeso dall'incarico.

La versione dell'ex comandante

Sentito in aula lo scorso aprile, l'ex comandante ha negato gran parte degli addebiti. “Con me non avevo la pistola, che era a casa, ma un anello che avrei voluto regalarle”, ha dichiarato in tribunale. Ma su quell'episodio ci sarebbero delle mail inequivocabili, con questi toni: “Domani ci vediamo e chiudiamo i conti”. In casa, in quell'occasione, si sarebbe trovato di fronte l'ex compagna e la giovane figlia di quest'ultima: entrambe si sarebbero messe a urlare spaventate. Sul presunto inseguimento: “Era una strada che facevo tutti i giorni”. Su messaggi, mail e telefonate: “Ad almeno 300 di questi lei aveva risposto”.