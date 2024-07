Spese folli con le carte di credito di un altro: la ladra è una signora insospettabile

Una vera e propria caccia all’uomo, anzi alla donna: così la Polizia Locale di Sirmione ha definito l’operazione che ha portato alla denuncia di una insospettabile signora di mezza età, di nazionalità italiana ma di origini sudamericane, che solo poco prima si era resa responsabile di una serie di utilizzi indebiti di alcune carte di credito sottratte a un ragazzo di nazionalità russa. Quest’ultimo, come riferito agli agenti, ha segnalato di aver perso il portafoglio ma, al contempo, di aver individuato un acquisto effettuato con una delle carte smarrite.

Nelle ore successive la donna avrebbe continuato a spendere i soldi altrui utilizzando le carte di credito. Gli agenti hanno recuperato informazioni sui prelievi fatti e, grazie alla collaborazione dei commercianti e dei testimoni presenti negli esercizi commerciali al momento delle spese indebite, hanno individuato la responsabile in una zona non lontana dal centro storico. La donna, come detto, è stata denunciata: le carte di credito sono state poi riconsegnate al legittimo proprietario.