Sale sul bus senza biglietto, prende a pugni il vetro e ferisce l’autista

È salito sull’autobus con la chiara intenzione di non pagare il biglietto: l’autista l’ha rimproverato e per questo è stato insultato e aggredito. L’ignoto passeggero – è scappato a piedi e non è ancora stato identificato – ha concluso il suo raptus sferrando un pugno al vetro di protezione del conducente, mandandolo in frantumi. Per via delle schegge l’autista ha riportato lievi ferite.

Il parapiglia a Sirmione

L’episodio si è verificato lunedì mattina a Sirmione. Il parapiglia si è scatenato intorno alle 9.30, lasciando sgomenti sia lo stesso autista che i passeggeri del pullman. Sull’accaduto è intervenuto anche Giacomo Zobbio, consigliere provinciale con delega al Trasporto pubblico locale: “Esprimo la mia piena solidarietà all’autista aggredito a Sirmione – scrive Zobbio –. Questi atteggiamenti violenti non possono essere tollerati, a maggior ragione se chi li mette in pratica sta pure infrangendo le regole. Il trasporto pubblico è un servizio fondamentale per cittadini e turisti: auspico che questo violento, datosi alla fuga dopo aver commesso il fatto, possa essere rintracciato e adeguatamente sanzionato”. Se mai venisse identificato, potrebbe essere denunciato per aggressione, danneggiamenti e anche per interruzione di pubblico servizio.