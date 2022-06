Auto smontate, volanti rubati e cruscotti devastati: è di nuovo allarme

La processione in caserma per sporgere denuncia: a unire i residenti di Sirmione e i turisti è - purtroppo - un amaro destino comune. Al risveglio si sono trovati le auto - lasciate in sosta lungo le strade del paese - cannibalizzate. Macchine di un certo valore e furti dal copione identico che, ormai, si stanno susseguendo con una frequenza inquietante in provincia da circa mese.

I primi episodi a Montichiari e Brescia, nei primi giorni di giugno, poi nel mirino dei ladri era finita Desenzano - dove la scorsa settimana di erano registrati due furti - ora è toccato a Sirmione.

Nella notte tra giovedì e venerdì, a una Bmw parcheggiata lungo via Marzabotto è stato asportato il volante, ma pure l’intera centralina elettrica e numerose parti del cruscotto. Per il proprietario del veicolo una doppia, amarissima sorpresa: prima si è trovato la macchina cannibalizzata, poi - quando si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia - si è reso conto che non era l’unica vittima, anzi. Nel mirino dei ladri - evidentemente professionisti e con esperienza come meccanici - sarebbero finite esclusivamente le vetture di un certo valore, in particolare Bmw e Mercedes.



Prende sempre più piede l’ipotesi che si trattassi di furti su commissione, messi a segno da bande specializzate nella vendita di ricambi usati.