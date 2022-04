Sirmione: è morto Silvio Valtorta, ex direttore delle Terme

Il basso Garda piange la scomparsa di Silvio Valtorta: è stato prima direttore generale e poi consigliere delegato delle terme di Sirmione. Un volto molto noto in paese e non solo: la notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, tanti gli amici ed ex colleghi che ne piangono la scomparsa. Se n'è andato nei giorni scorsi, stroncato in pochi mesi da una malattia: aveva 78 anni.

"Una grandissima persona che ha fatto molto per la comunità", così il manager viene ricordato sui social. Oltre a guidare per decenni il famoso impianto termale gardesano, Valtorta è stato segretario generale della Fondazione Comunità Bresciana - realtà che si occupa di raccogliere risorse per sostenere gli enti non profit - di cui era ancora consigliere.

L'ex direttore generale lascia nel dolore la moglie Nucci e i figli Chiara e Lorenzo. L'ultimo saluto sarà celebrato nel pomeriggio di lunedì, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Francesco a Colombare di Sirmione.