Silvio Berlusconi è morto al San Raffaele di Milano

Silvio Berlusconi è morto nella giornata di oggi, lunedì 12 giugno, all'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia aveva 86 anni.



L'ex premier era arrivato nella struttura nel pomeriggio di venerdì, accompagnato dalla scorta e dalla compagna Marta Fascina. Era stato dimesso dal San Raffaele solo lo scorso 19 maggio, dopo 45 giorni di ricovero per curare una leucemia mielomonocitica cronica. L'ultimo bollettino medico prima delle dimissioni parlava di un quadro clinico "stabile e confortante".

I tanti problemi di salute di Berlusconi

Berlusconi aveva avuto più volte problemi di salute. Nel 1997 era stato operato per un tumore alla prostata al San Raffaele. Nel 2006 ad Anversa era stato operato per l'asportazione di un frammento al menisco. A fine novembre dello stesso anno, un nuovo ricovero in seguito al malore a una kermesse di Forza Italia a Montecatini. Il mese successivo in Ohio gli era stato impiantato un pacemaker.



In ospedale era finito anche nel 2009, dopo che a una manifestazione elettorale in piazza Duomo Berlusconi era stato colpito sul viso da una statuetta. Al 2010 risale invece l'operazione all'Humanitas di Rozzano per una tendinite alla mano sinistra. Intervento alla mandibola nel 2011. Nel 2013 ancora un ricovero per l'uveite, una patologia dell'occhio. Ad aprile 2014 infiammazione al ginocchio e nel dicembre dello stesso anno una recidiva dell'uveite.



Nel 2015 era poi avvenuta la sostituzione del pacemaker, l'anno successivo l'intervento alla cataratta e poi la sostituzione della valvola aortica. Nel 2019 venne operato per una occlusione intestinale. Nel settembre del 2020, un nuovo stop con ricovero, sempre al San Raffaele, a causa del Covid. Dimesso dopo una decina di giorni, aveva fatto i conti con gli strascichi della malattia per lungo tempo, che lo avevano portato ad altre brevi degenze ospedaliere.



Nel gennaio 2021 aveva trascorso alcuni giorni al centro cardiotoracico di Monaco per non meglio specificati esami legati a problemi immunitari. Infine il ricovero di marzo per la leucemia mielomonocitica, fino al tragico epilogo di oggi.