"Un angelo che se ne va": il dramma di Silvia, morta a soli 37 anni

"Un altro angelo che se ne va", "Riposa in pace, grande stella", "Lascerà un grande vuoto": c'è incredulità e sconforto tra i tanti amici di Silvia Pellegrini, morta prematuramente all'età di 37 anni. Alla notizia della sua scomparsa, sui social sono apparse decine e decine di messaggi di cordoglio, ultimo saluto a un'anima volata in cielo troppo presto.

E c'è un'intera comunità in lutto, quella di Lumezzane e della frazione di Fontana, che ha visto Silvia crescere e farsi donna nell'amore dei suoi familiari: non ci sono parole per descrivere il dolore di mamma Ivana e papà Daniele, dei fratelli Massimo e Andrea, del fidanzato Enrico, dell'adorata nonna Marietta.

La veglia di preghiera verrà celebrata questa sera alle 18.30, mentre il funerale si terrà alle 15 di domani (mercoledì 1° dicembre), partendo dalla sala del commiato Benedini di via De Gasperi nella frazione di Piatucco, dove è stata allestita la camera ardente (è possibile far visita alla povera Silvia dalla 8.30 alle 20). La messa esequiale si terrà nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Fontana: al termine, il corteo funebre proseguirà per il cimitero della Pieve, dove il feretro verrà infine sepolto.