La malattia non le ha lasciato scampo: Silvia è morta a soli 35 anni

Comunità in lutto a Prevalle per la scomparsa di Silvia Gosetti, 35 anni: da tempo alle prese con una maledetta malattia, si è spenta in questi giorni nell'abbraccio dei familiari. Lascia nel dolore il compagno Sergio, la mamma Loredana, il papà Mario, il fratello Marco, la nonna Liliana, la suocera Franca, gli zii e i cugini, insomma “tutti quelli che le hanno voluto bene”, si legge nel necrologio diffuso da poche ore.

La salma riposa alla Casa funeraria Giacomini di Via Gardesana, di fronte al cimitero di San Michele: da qui partirà il corteo funebre per l'ultimo saluto, programmato giovedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Zenone. Terminata la messa si proseguirà al cimitero di San Zenone. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia: resta il ricordo di una ragazza solare e piena di vita.