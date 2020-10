In pensione da pochi mesi, prof bresciana stroncata da una malattia fulminante

Strappata alla vita da una malattia fulminante, che se l'è portata via in meno di un mese, Silvia Ferrari è morta a soli 64 anni: professoressa d'inglese, aveva insegnato a Brescia – al liceo Gambara e al liceo De Andrè – prima di trasferirsi in Giappone, ultima tappa della sua lunga e brillante carriera. Solo da pochi mesi era andata in pensione.

Lascia un ricordo indelebile in centinaia di studenti, nei tanti giovani (anche stranieri) a cui aveva dato una mano, agli amici e agli attivisti del movimento nonviolento: i funerali saranno celebrati martedì mattina, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Roncadelle partendo dalla sua abitazione di Via Martin Luther King.

La prof. Ferrari lascia la figlia Gemma Bonardi, i fratelli Grazia con Renato, Renata con Tita, Barbara, Pippo, Sandro con Cati, Giuliano, Doni con Albano, Gigi, Giuseppe con Lucia oltre agli amati nipoti. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia.