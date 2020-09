Coccaglio: morto il professore Silvano Mombelli, mercoledì il funerale

Coccaglio piange la scomparsa del professore Silvano Mombelli, spentosi all'età di 69 anni. Insegnante di educazione fisica, allenatore di atletica leggera e di pallamano, per 20 anni è stato Coordinatore di Educazione Fisica a Brescia. Era inoltre giornalista pubblicista e in provincia era conosciuto per la sua attività divulgativa, riguardo l'importanza dello sport - sotto ogni suo aspetto - all'interno del sistema scolastico. Aveva anche aperto un portale web chiamato scuolaesport.it.

Mombelli lascia nel dolore la compagna Maura, i figli Mirko con Antonella, Valentina con Alessandro e gli amati nipoti Alessio e Giosuè. I funerali saranno celebrati mercoledì 16 settembre, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Coccaglio, partendo alle 15.45 casa del commiato Mombelli a Chiari, in via Rudiano 29/A.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Era uno di quelli che lavorava dietro alle quinte perché lo sport scolastico, e in particolare l’atletica, avesse i suoi spazi, i suoi attrezzi e la sua dignità - scrive Andrea Benatti, collega e blogger di atletica dal 2007 -, con lo spirito di dare qualcosa ai giovani, portandoli ad abbracciare una delle attività più educative possibili (l'atletica, ndr). Speriamo in futuro di far tesoro del suo entusiasmo e della sua voglia di fare e - almeno - glielo devono tutti quelli che in questi anni hanno condiviso il suo sogno".