Esce dal centro diurno e non fa ritorno a casa: donna scomparsa

Classe 1957, ha lunghi capelli grigi e indossa gli occhiali. L'ultima volta è stata vista al centro diurno per anziani Casa Serena, in via Barco. Indossava un giubbotto nero corto, scarpe nere e pantaloni blu, aveva con sé una borsa nera. Silvana Ferrarini è scomparsa nella mattina di ieri, venerdì 2 febbraio.

I familiari hanno già sporto denuncia ai militari della locale stazione. Il timore è che a causa delle condizioni di salute della donna, possa trovarsi in difficoltà.