Uccisa da una terribile malattia, addio alla dottoressa amata da tutti

"Una persona dolce, molto disponibile e sempre positiva", così l'atletica Lonato - in un post su Facebook - ricorda la dottoressa Silvana Cattaneo. Stroncata da una malattia contro cui combatteva da anni, si è spenta nei giorni scorsi a 67 anni.

Cremasca di origine, ma bresciana d'adozione: la sua grande passione per la corsa l'ha infatti portata a difendere i colori dell'atletica Lonato per molti anni. Apprezzato medico specializzato in otorinolaringoiatra, era molto conosciuta nel mondo dell'atletica bresciana e non solo. Finché la malattia glielo ha permesso si è resa protagonista - a livello nazionale ma anche internazionale - delle corse della categoria master, vincendo parecchie gare di rilievo.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore: "Una persona dolce e molto educata", scrive una donna che aveva conosciuto la dottoressa Cattaneo sulle piste di atletica. "Anche se è da tanto tempo che non ci vedevamo sei sempre rimasta nel mio cuore", scrive invece una collega.

Lascia nel dolore la sorella Elda e l'adorata nipote Elena. Il funerale alle 14. 30 di oggi, giovedì 1 dicembre, nella Basilica di Santa Maria della Croce di Crema.