Chiede il permesso di soggiorno, ma scattano le manette: era ricercato per omicidio

Pensava di essere ormai al sicuro e che le autorità si fossero completamente dimenticate di lui. Per questo, martedì mattina, si è presentato in questura a Brescia per richiedere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Peccato che, dal 2018, fosse ricercato - a livello internazionale - perché colpito da un ordine di cattura emesso dal Tribunale di Bhalwal (Pakistan) per il reato di omicidio volontario.

La presenza in Italia di Sibtain Abbas, questo il nome dell'uomo, è documentata sin dal 2014: anno in cui non erano ancora estese le sue ricerche in ambito internazionale. Il giovane uomo era riuscito ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria dalla questura di Viterbo. Si legge nella nota della Polizia.

La mossa sbagliata martedì, quando si è presentato in questura per chiedere un nuovo permesso si soggiorno, quesa volta per lavoro subordinato, rinunciando così allo status di rifugiato politico. Con la conversione del titolo è venuta infatti meno la condizione di rifugiato, che finora aveva impedito il suo arresto e l'estradizione in Pakistan.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fermo è frutto di un'operazione congiunta condotta dalla Divisione Interpol del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Scip) e dalla questura della nostra città.