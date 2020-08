Violazione delle norme anti-Covid, chiuso il Sesto Senso di Lonato

Il Prefetto di Brescia ha disposto la chiusura del Sesto Senso di Lonato per 10 giorni, a seguito "di accertate violazioni alle norme anti-covid durante un servizio svolto dai carabibieri di Desenzano lo scorso 26 luglio", si legge in una nota. Il servizio che ha portato alla chiusura, continua il comunicato, "rientra in una più ampia pianificazione operativa del Comando Provinciale dei carabinieri di Brescia".

Questa la reazione del locale sulla pagina officiale Facebook: "Vi comunichiamo che la prefettura di Brescia ha disposto temporaneamente la chiusura del Sesto Senso. Riapriremo quindi Sabato 22 agosto. Ci teniamo a puntualizzare che sono state rispettate tutte le norme relative al Covid-19. È estremamente difficile - continua il post - controllare il distanziamento di almeno 1 metro di tutte le persone per evitare qualsiasi assembramento, ma faremo ulteriori sforzi per garantire il rispetto delle regole, garantendo al nostro pubblico il divertimento di sempre".