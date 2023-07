Famiglia a passeggio si imbatte in una coppia che fa sesso al parco

Non semplici effusioni, e nemmeno sesso orale, bensì un rapporto completo. Non ci sarebbe nulla di male, peccato che sia successo in un parco pubblico, sotto gli occhi di una famiglia che stava passeggiando per cercare un po' di refrigerio serale. La storia completa è riportata dal quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

I fatti. Venerdì sera, attorno alle 21, una famiglia stava passeggiando in città nella zona verde tra via Sardegna e via Corfù. Nel loro tragitto, a un certo punto padre, madre e figlioletti si sono avvicinati a una coppia, accorgendosi che tra i due era in corso un rapporto orale. Senza esitare, è partita la chiamata alla Polizia locale cittadina.

All'arrivo degli agenti la situazione era cambiata, ma in peggio (non per i due protagonisti, evidentemente): il raporto da orale si era trasformato in rapporto completo. Interrotte le effusioni, i due protagonisti sono stati denunciati in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico. Si tratta di un immigrato somalo di 24 anni e di una donna brasiliana di 49.