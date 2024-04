Si divertono a prenderla a sassate: distrutta la statua della Madonna

Vandali di nuovo in azione, questa volta a Serle: nel mirino una statua che raffigura la Vergine Maria che si trova nella frazione Salvandine di Serle. A trovare la scultura che raffigura la Madonna pesantemente danneggiata, e pure spezzata in due, è stato un cittadino, nella mattinata di oggi (lunedì 8 aprile).

Immediata la denuncia ai carabinieri ma anche la segnalazione sulle pagine social del paese: "la santella della Madunina del Lasu è stata devastata con la statua della Madonna presa a sassate e rotta a metà", si legge nel post corredato dalle foto della statua danneggiata.

L’ignobile e sacrilego raid vandalico è stato messo a segno, presumibilmente nel weekend: "Se qualcuno sa o ha visto qualcosa si faccia avanti" si legge ancora su Facebook: "queste cose non dovrebbero succedere, ma a quanto pare ci sono persone incivili e senza principi che dovrebbero solo vergognarsi di quello che hanno fatto".

Non sarà facile risalire ai vandali, in quella zona non ci sarebbero telecamere: non si esclude comunque la pista della goliardata, o magari dell’incidente (un gioco mal riuscito, uno scherzo finito male). Comunque sia, ormai il danno è fatto.