Suicidio a Serle: morto ragazzo di 26 anni

Era uscito di casa per andare a lavoro, poi il tragico gesto

Dramma in mattinata a Serle. Un ragazzo di 26 anni si è suicidato, dopo essere uscito di casa verso 7.30 per andare al lavoro. L'allarme è scattato circa tre ore più tardi, il corpo è stato trovato ormai privo di vita non lontano dal campo sportivo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, un'ambulanza del VAN di Nuvolento, il magistrato per accertamenti. Pare che il giovane non avesse mai dato segni che potessero far solo immaginare a un simile gesto. Era fidanzato e con un'attiva vita sociale; nella serata di ieri era uscito con i suoi amici.