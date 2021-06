Follia al rave party: se ne vanno e rubano un furgone, il proprietario li fa arrestare

Domenica 20 giugno i carabinieri di Roncadelle hanno arrestato un ragazzo di 30 anni per aver rubato un furgone bianco, un Renault Kangoo, mentre era parcheggiato nei pressi dell’abitazione del proprietario, in territorio di Serle.

I militari stavano monitorando il rave party in scena nelle vicinanze, tra Serle e Botticino, e sono stati allertati dalla Centrale Operativa di Brescia a seguito della segnalazione di furto da parte del padrone del veicolo: dopo averlo rintracciato, i militari hanno fermato il mezzo. Alla guida c’era un 30enne residente a Cogliate, provincia di Monza e Brianza, accompagnato da un minorenne, dopo essere stato deferito in stato di libertà per il medesimo reato di cui era stato complice.

Il giovane è stato arrestato e portato presso le camere di sicurezza dei Carabinieri in attesa del giudizio direttissimo, mentre il minore, dopo essere stato deferito in stato di libertà, è stato riaffidato alla madre.