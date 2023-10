Operaio schiacciato da una leva meccanica: gravi lesioni a un polso e al bacino

Vittima di un infortunio sul lavoro, è stato soccorso in codice rosso e poi trasferito in eliambulanza al Civile di Brescia. Le condizioni del lavoratore – un 21enne dipendente di una ditta che si occupa della raccolta dei rifiuti – sarebbero meno critiche di quanto inizialmente temuto: il ricovero nel nosocomio cittadino è infatti avvenuto in codice giallo. Per lui, stando al primo bollettino medico, una frattura al polso e seri traumi al bacino.

Tutto è accaduto poco prima delle 9 di oggi, mercoledì 4 ottobre, lungo via Galilei a Serle. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne sarebbe rimasto schiacciato da una leva meccanica del camion utilizzata per il sollevamento dei cassoni, mentre era in corso la raccolta dei cartoni. Oltre all’elicottero del 118 e all’ambulanza, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dell’Asst del Garda: a loro il compito di ricostruite con esattezza la dinamica dell’incidente sul lavoro.