Addio a Sergio, storico imprenditore delle mitiche Moto Gerosa

Moto e motorini utilizzati da tanti fortunati ragazzi con la passione delle due ruote, ma anche mezzi commerciali utilizzati da praticamente tutti i fornai di Brescia e provincia (e non solo). Nella giornata di venerdì, 12 aprile, è venuto a mancare Sergio Gerosa, figlio di Angelo, storico fondatore della Moto Gerosa.

L'azienda fu messa in piedi nel 1953, con un sito produttivo nel quartiere di San Polo, poi trasferito in via Solferino. Dall'officina vennero sfornati diversi modelli di motorini e motociclette, anche da cross. Negli anni 60 quella che fu una vera e propria svolta, con la nascita del mitico "Folletto" prima e del "Ciclocarro 3R" poi, mezzi apprezzatissimi da fornai e artigiani che ne sfruttavano i portapacchi anteriore e posteriore per le loro consegne a domicilio.

Nato a Salò, pilota amatoriale, appassionato di biciclette e moto d'epoca, Sergio Gerosa trasmise all'azienda il suo buon gusto e la sua passione fino al 1984, quando la fabbrica cessò la produzione. Il funerale è stato celebrato ieri, sabato, nella chiesa di Sant'Alessandro a Brescia.