Sergio e Maurizio, morti in montagna: uniti da un tragico destino

Sergio Bologna, 44 anni, e Maurizio Vergolio, 54: le comunità di Bovezzo e Bagnolo Mella piangono i loro concittadini morti nei due tragici incidenti avvenuti sabato pomeriggio sulle montagne bresciane. Sergio Bologna abitava a Bovezzo: è stato ritrovato da alcuni escursionisti di passaggio al Passo del Maniva, in territorio di Collio. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Gardone Valtrompia, il 44enne sarebbe scivolato su una lastra di ghiaccio mentre affrontava un costone esposto del sentiero che collega il Dosso Alto al Baremone.4

Uniti da un tragico destino

La salma è già stata restituita ai familiari: Sergio Bologna lascia nel dolore la compagna Ezia, un figlio di appena 7 anni, i genitori e i fratelli. Architetto molto noto e stimato, era uno sportivo: runner e grande appassionato di montagna. L’ultimo saluto è in programma martedì pomeriggio alle 15, nella chiesa nuova di Bovezzo.

Tragico destino anche per Maurizio Vergolio, 54 anni. È precipitato nel vuoto, in un volo di oltre 200 metri, sotto gli occhi dell’amico e compagno di escursione, questo mentre stava affrontando il canale del Lupo lungo il Cimon della Bagozza, verso Lozio, in Valcamonica. L’allarme al 112 è stato lanciato intorno alle 14.30: il medico del 118, arrivato a bordo dell’elisoccorso, non ha potuto fare altro che constatare il decesso e attivare le operazioni per il recupero della salma.

21 vittime in montagna

Amante della montagna ed alpinista esperto, Maurizio Vergolio abitava a Bagnolo Mella. Era un commercialista tanto conosciuto quanto apprezzato: lo piangono la moglie Stefania, che lavora in municipio a Bagnolo, e la giovane figlia Chiara. Il funerale sarà celebrato martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale del paese. Commosso il ricordo di amici e familiari dei due scomparsi, che vanno purtroppo ad ingrossare il tragico elenco delle vittime della montagna: lo scorso anno sono ben 21 le persone decedute sulle montagne bresciane.