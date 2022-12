Calcinato: venerdì il funerale della 49enne Serena Bertini

Dolore e sconcerto a Calcinato per la scomparsa di Serena Bertini, la 49enne spirata nella giornata di martedì all'ospedale Civile di Brescia, dov'era ricoverata da sabato notte a seguito della brusca caduta nel canale agricolo che costeggia Via Duca degli Abruzzi. Serena era stata soccorsa da alcuni passanti e, all'arrivo dei sanitari, era già in arresto cardiaco (forse per l'acqua gelida, o dopo aver battuto la testa): intubata e trasferita d'urgenza nel nosocomio cittadino, è rimasta ricoverata nel reparto di Rianimazione, in coma, fino al tragico epilogo.

Molto conosciuta in paese, Serena aveva lavorato come barista prima alla birreria Astoria di Ponte San Marco e successivamente al bar Mokita di Calcinato. Faceva parte di una famiglia numerosa: ne piangono la scomparsa i sei fratelli Raffaele, Ermanno, Denny, Paolo, Mauro, Vincenzo e Roberto, i tanti nipoti e cognate, il compagno Mirko con il quale era da poco andata a convivere e con cui avrebbe voluto sposarsi.

I funerali saranno celebrati venerdì 9 dicembre alle 10, nella chiesa parrocchiale di Calcinato, partendo dalla casa funeraria Pastori in via Quintino Sella (orari di visita alla camera ardente: 9-19.30). Al termine della messa esequiale, il corteo proseguirà per il cimitero del paese.