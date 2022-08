Commerciante nei guai: la Finanza gli sequestra 6.000 vestiti da donna

Il Gruppo Brescia della Guardia di Finanza provinciale ha eseguito un sequestro amministrativo di 6.054 capi di abbigliamento femminili (commercializzati in città da un grossista di origine cinese), in quanto privi di regolare etichettatura con il nome o la ragione sociale dell'importatore/produttore, nonché l'indicazione corretta della composizione fibrosa dei tessuti utilizzati. Il sequestro ha riguardato camicie, abiti, pantaloni, gonne e maglie.

Per queste violazioni, in aggiunta al sequestro amministrativo sono state contestate al grossista sanzioni per oltre 3.300 euro: "La vendita di prodotti non sicuri – spiegano le Fiamme Gialle –, non solo danneggiano i consumatori, ma intaccano il mercato sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole".