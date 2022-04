Coppia sequestrata e seviziata per un giorno intero: quattro arresti

Uno degli aguzzini avrebbe subito un presunto furto da 16mila euro. Per recuperare il denaro perso ha pensato bene di sequestrare - per un giorno intero - una coppia, che è riuscita a fuggire da una finestra. Accade a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, a pochi chilometri dal confine con il Bresciano. Nel Bresciano invece risiede uno dei quattro aguzzini, due cittadini marocchini e due tunisini, responsabili del sequestro.

I fatti. Una donna sarebbe stata derubata della somma di 16mila euro da parte di una 35enne e di un 21enne, entrambe marocchini. Per tentare di riavere il denaro, la donna ha chiamato in aiuto tre uomini, che tra il 15 e il 16 marzo hanno portato nell'abitazione di Romano di Lombardia la 35enne e il 21enne. Lì, per un giorno intero, i due sono stati tenuti prigionieri - rinchiusi, legati e seviziati - fino a che i due sono riusciti a fuggire calandosi da una finestra.

Un uomo, proprietario dell'appartamento è stato arrestato dai Carabinieri di Treviglio, gli altre tre corresponsabili sono ai domiciliari, tra le province di Brescia e Bergamo. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal Gip del Tribunale di Bergamo su richiesta della Procura della Repubblica.