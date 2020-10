Blitz dei carabinieri in due magazzini: sequestrate 30mila mascherine

Maxi-sequestro di mascherine: i carabinieri del Nas, il Nucleo antisofisticazione, a seguito di un blitz in due diversi magazzini situati a Brescia e Cremona hanno sequestrato quasi 30mila mascherine filtranti modello ‘KN95’ (provenienti dalla Cina) poiché considerate non conformi.

Il valore complessivo delle mascherine, importate da una società specializzata e da un importante player di distribuzione nazionale di dispositivi medici, è di 150mila euro in totale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare, fanno sapere i militari, le mascherine di protezione facciale erano sprovviste del marchio CE e sarebbero state messe in commercio dalle due aziende nonostante l'Inail avesse negato il rilascio della certificazione di conformità per quella specifica categoria merceologica.