Maxi-sequestro, pusher in manette: droga in garage per 2 milioni e mezzo di euro

In garage ben 265 chili di droga tra hashish e marijuana: se rivenduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare più di 2 milioni e mezzo di euro. È il sequestro record messo a segno dalla Polizia di Stato, nell'ambito di un'indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Brescia: già arrestato il presunto pusher, trasferito in carcere a Canton Mombello e a disposizione della Procura.

Le indagini

Come riferito dalla stessa Questura in una nota, gli investigatori da qualche giorno avevano localizzato un garage, ubicato in una via centrale della città, interessato da un sospetto andirivieni dell'indagato, che vi faceva accesso in orari e modalità non compatibili con la sua vita personale e professionale. Gli approfondimenti investigativi hanno consentito di ipotizzare che il locale funzionasse come “base logistica” per la custodia della droga, fungendo da deposito.

L'arresto

Una volta acquisiti gli elementi necessari, gli operatori della Polizia di Stato hanno fatto irruzione nel garage e individuato (e sequestrato) più di 2 quintali e mezzo di droga, nello specifico circa 125 kg di marijuana e circa 140 kg di hashish, oltre a materiale per il confezionamento sottovuoto e tre bilancini di precisione. La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione del soggetto, a Desenzano del Garda: qui sono stati trovati 22mila euro in contanti, una macchina conta-soldi e altra droga (ma in modica quantità). Per lui, inevitabile, si sono aperte le porte del carcere. Il procedimento penale è in fase di indagini preliminari.