Dalla Moldavia a Brescia nel baule di un'auto: la Locale salva 7 cuccioli

L'auto targata Lituania era ferma da diverse ore, a bordo il conducente dormiva. Un cittadino, preoccupato dalla sosta prolungata di un'auto al casello dell'autostrada A4 di Sirmione, ha dato l'allarme alla Polizia locale, che una volta sul posto ha scoperto un traffico illecito di cani di razza dall'Est Europa. È successo giovedì, lo racconta il quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

I fatti. Avuto il sospetto che l'auto ferma al casello nascondesse qualcosa di losco, un cittadino ha telefonato alla Polizia locale di Desenzano del Garda. Una volta sul posto gli agenti si sono avvicinati all'auto - sulla quale dormiva un uomo - ed hanno sentito dei guaiti. A quel punto è scattato il controllo: aperto il bagagliaio del mezzo, gli agenti hanno trovato ben sette cuccioli di cane di razze pregiate.

Nascosti tra altre scatole, nel bagagliaio c'erano tre trasportini per animali di piccola taglia, contenenti due chihuahua, un barboncino color albicocca e quattro volpini di Pomerania. Tutti i cani, cuccioli di 2-3 mesi di vita, provenivano illecitamente dalla Moldavia, e viaggiavano (in condizioni tutt'altro che ottimali) senza documenti. Sul mercato sarebbero stati venduti a cifre che vanno dai 1.500 ai 2.000 euro l'uno.

Gli agenti della Locale, coordinati dal comandante Gianfranca Bravo e dal vice commissario Alessio Bove, hanno convocato sul posto un interprete per poter comunicare con il conducente. Allertati anche i veterinari dell'Ats, per visitare i cuccioli, e i volontari del canile intercomunale di San Pietro, che li hanno presi in affido. I cuccioli nonostante il lungo viaggio, e le condizioni in cui hanno viaggiato, stanno bene.