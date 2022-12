Treno deragliato sulla linea Brescia-Edolo: confermato il sequestro dei binari

Confermato il sequestro preventivo d’urgenza dei binari della linea Brescia-Edolo, che – due settimane fa – fu teatro del deragliamento del treno 969.



Il gip di Brescia Alessandra Sabatucci ha disposto il sequestro dei binari, su cui FerrovieNord dovrà ora disporre i lavori di manutenzione. Per quanto avvenuto, la Procura di Brescia ha iscritto due persone nel fascicolo d'inchiesta per "Pericolo di disastro ferroviario", aperto in seguito al deragliamento avvenuto sabato 10 dicembre nei pressi della stazione di Iseo. Si tratterebbe di un dirigente e di un tecnico del servizio di manutenzione di FerrovieNord spa.