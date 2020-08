Più di cento automobili nel magazzino fuorilegge: nei guai il titolare

Oltre quattromila metri quadrati di superficie sottoposta a sequestro, e un deferimento all’Autorità Giudiziaria per il titolare. Questo il risultato dell'indagine condotta dai Carabinieri Forestali della Stazione di Vobarno, attivatisi in seguito alla procedura esecutiva di pignoramento intentata dal Tribunale di Brescia.

Il magazzino fuorilegge è ubicato in località “Pregastine”, nel Comune di Preseglie. L’areasarebbe stata abusivamente occupata da parte di un soggetto pregiudicato, titolare di un’azienda dedita alla compravendita di veicoli situata nel Comune di Collebeato. Nel sito veniva svolta un’attività di autodemolizione non autorizzata.

I militari hanno rinvenuto svariati veicoli fuori uso in evidente stato di abbandono nonché carcasse di autovetture e numerosi cumuli di rifiuti pericolosi derivanti dall’attività illecita di autodemolizione quali motori, parti di carrozzeria ed altre componenti meccaniche, il tutto depositato nella totale inosservanza delle norme poste a tutela dell’ambiente.

Nel sito sono state trovate più di cento autovetture, tutte sottoposte a sequestro: il titolare infatti non è stato in grado di chiarire a che titolo le detenesse, né i motivi per cui le aveva depositate in tal luogo. Molti veicoli tra l'altro risultavano di proprietà di terzi, e sono gravati da provvedimenti di fermo o di sequestro amministrativo. Il titolare dell'attività hanno deferito il titolare all’Autorità Giudiziaria, contestandogli anche la commissione di reati in materia urbanistico-edilizia, in quanto sul terreno in questione veniva rilevata altresì la presenza di fabbricati realizzati in assenza di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica.