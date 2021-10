I soldi? Nascosti nel wc e nella lavatrice: la Gdf trova 500mila euro in contanti

L'operazione denominata “Atto finale” ha portato all'esecuzione di provvedimenti cautelari personali nei confronti di 14 soggetti, dei quali 12 in carcere e 2 ai domiciliari, con l'intervento congiunto di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato, e il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Brescia, nella nostra provincia e in quella di Milano, Cremona, Ascoli Piceno e Reggio Calabria.

Per la Procura di Brescia, i 14 arrestati sono tutti inseriti in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso, in questo caso la 'ndrangheta, e accusati a vario titolo di usura ed estorsione commessi con metodo mafioso ai danni di imprenditori in difficoltà economica. Nello stesso contesto operativo le forze dell'ordine hanno effettuato oltre 20 perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato al sequestrato di 500mila euro in contanti nascosti nei luoghi più disparati, tra cui un wc e una lavatrice.