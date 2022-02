«Io non ho il virus, il virus l'avete voi»: poi devasta il negozio

Ha semplicemente chiesto al cliente di rispettare la legge indossando la mascherina. In via Solferino, nei pressi della stazione degli autobus, ieri si è vissuta una mattinata decisamente turbolenta terminata con l'arrivo di tre volanti e quattro pattuglie della Polizia.

I fatti. Attorno alle 11 un ragazzo è entrato senza la mascherina - che peraltro è obbligatoria anche all'esterno - nel negozio di alimentari "Euromarket", gestito da cittadini cinesi. Il commesso lo ha invitato ad indossarla, ma il cliente si è rifiutato di farlo. Al nuovo ulteriore invito, il giovane sempre più alterato ha risposto - come riportato dal quotidiano Bresciaoggi - «Io non la metto. Io non ho il virus, il virus l'avete voi», dopodiché, nonostante il commerciante gli proponesse addirittura di portargli la merce desiderata all'esterno, il cliente gli ha sferrato un pugno al volto.

Tutto finito? No, purtroppo. Andato a chiamare rinforzi, il giovane è tornato nel negozio con quattro amici: visto che la porta del negozio nel frattempo era stata chiusa, hanno preso a calci e pugni i vetri, colpendoli poi con sassi e scagliando nel locale alcuni bidoni di spazzatura.

Grazie all'allarme lanciato da una testimone, sul posto sono arrivate le tre volanti e le quattro pattuglie della Polizia. I responsabili della devastazione sono stati individuati e fermati. Portati in Questura, sono stati denunciati per lesioni e danneggiamento aggravato.