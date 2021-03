Senza assicurazione, viene fermato due volte allo stesso posto di blocco

È transitato per due volte davanti allo stesso posto posto di blocco, e per due volte è stato fermato per guida di veicolo senza copertura assicurativa. È accaduto a Gavardo, dove gli agenti del comando di Polizia locale della Vallesabbia hanno sequestrato due mezzi a un cittadino di Vallio Terme. L'episodio è riportato sul quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

Il primo fermo è avvenuto alle 17:30, quando, grazie alla strumentazione "targa system", gli agenti hanno fermato l'uomo che viaggiava con un'altra persona a bordo di una Opel Corsa da mesi priva di assicurazione. Poco dopo, alle 18:50, per lo stupore degli agenti, lo stesso conducente è stato fermato nuovamente, questa volta mentre viaggiava su una Bmw senza assicurazione da venti giorni.

Inevitabile, in entrambe i casi, il sequestro del mezzo e la multa. L'uomo si è difeso dando la colpa alla moglie, che solitamente si occupa del rinnovo delle polizze.