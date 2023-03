Forra, troppi turisti: arriva in anticipo il senso unico

È la "strada più bella del mondo", ed è normale ogni estate sia presa d'assalto da centinaia di migliaia di turisti. A differenza del solito però, sembra che quest'anno l'affluenza sia partita in anticipo, da qui la decisione di estendere il senso unico (a salire). Stiamo parlando ovviamente della Strada della Forra, l'incantevole percorso che si snoda nell'Alto Garda Bresciano.

Per quest'anno dal 1 aprile 2023 al 12 novembre 2023 in tutti i giorni lungo la strada varrà il senso unico di marcia dalle ore 10 alle ore 19 in direzione "a salire". Nelle restanti fasce orarie la strada sarà normalmente a doppio senso di circolazione. In passato il senso unico era in vigore solo da giugno a settembre.

Oltre a ciò, da segnalare che nei giorni di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 marzo la Sp38 resterà chiusa dalle 8 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18 per lavori urgenti di riparazione di un pozzetto fognario da parte di Acque bresciane.

Per la sicurezza di tutti, dato il grande afflusso di mezzi, pedoni e ciclisti che vi transitano, è utile raccomandare di rispettare i limiti di velocità.