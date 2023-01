Precipita dal tetto, muore il titolare di un'azienda agricola

Altro drammatico infortunio sul lavoro nel Bresciano: nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 gennaio, il titolare di un'azienda agricola in via Basse a Seniga – Mario Vergine di 67 anni – è morto in seguito a una rovinosa caduta. Stando alle prime informazioni, l'uomo sarebbe precipitato dal tetto di un capannone della ditta. Un 'volo' di circa tre metri che è stato, purtroppo, fatale.

L'allarme è stato lanciato poco prima delle 14.30 e la macchina dei soccorsi si è mossa rapida: sul posto si sono precipitate un'ambulanza della Croce Bianca di Leno e un'automedica: tutto inutile, per il 67enne non c'è stato nulla da fare.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio dei carabinieri di Gambara e dei tecnici Ats del nucleo "Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro". È la seconda vittima sul lavoro in pochi giorni: mercoledì scorso, il grave incidente costato la vita al 28enne di Flero Nicola Battagliola.