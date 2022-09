Malore improvviso mentre cammina, donna muore in mezzo alla strada

Dramma mercoledì mattina a Sellero, comune dell'alta Valcamonica: una donna di 67 anni è morta mentre passeggiava per le vie del paese. Si è sentita male all'improvviso, mentre camminava lungo via Zocca e si è accasciata al suolo.

L'allarme è stato lanciato poco dopo mezzogiorno in codice rosso: sul posto, oltre all'ambulanza, è stato inviato anche l'elisoccorso. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimare la donna: il suo cuore non ha più ripreso a battere.

Non ci sarebbero dubbi sulla morte per cause naturali, dovuta probabilmente a un attacco cardiaco.