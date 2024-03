Tragedia in azienda: morto operaio, vano ogni tentativo di soccorso

Ennesimo dramma sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 13 marzo, in una segheria di Tiarno di Sopra in Val di Ledro, la valle che collega il Lago d'Idro con l'Alto Garda. A perdere la vita un operaio di 59 anni, nato in Polonia ma residente a Bezzecca, piccolo borgo situato a pochi chilometri di distanza dal luogo della tragedia.

L’esatta dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti e degli ispettori dell’Uopsal, chiamati a ricostruire quanto avvenuto. La chiamata al 112 è arrivata alle 10.48 e sul posto è arrivata un'ambulanza e l'elicottero di soccorso. Ogni tentativo di rianimare l’operaio è stato vano, purtroppo: è morto sul colpo.



Fonte: Trentotoday.it