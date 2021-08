Malore improvviso al mattino, muore tra le mura di casa

Non ce l'ha fatta l'anziano di 88 anni che si è sentito male lunedì mattina a Sedena di Lonato, nell'abitazione dei suoi familiari in Via Sant'Eurosia. Proprio la famiglia ha dato l'allarme, intorno alle 9.30, per l'improvviso malore che aveva colpito il congiunto.

In pochi minuti sul posto si sono precipitati i soccorsi: oltre all'automedica anche un'ambulanza di Valtenesi Soccorso. L'anziano è stato rianimato a lungo, ma senza successo. Trattandosi di morte naturale, e tra le mura di casa, non è stato necessario nemmeno l'intervento delle forze dell'ordine, per i rilievi.