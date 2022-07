Inferno di fuoco nell'allevamento: morte bruciate più di 18mila galline

Inferno di fuoco in un allevamento avicolo di Sedena di Lonato: è qui, in Via dei Chiappini, che intorno alle 17.30 di domenica è stato dato l'allarme per il pauroso incendio divampato in un capannone della Società agricola Avicola del Garda. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco - con squadre arrivate da Desenzano, Brescia, Salò e Castiglione - ha evitato che le fiamme si propagassero ai capannoni vicini. Ma non c'è stato niente da fare per lo stabile da cui si è scatenato il rogo.

In pochi minuti lingue di fuoco alte diversi metri hanno solcato le pareti e il tetto: la struttura è crollata su se stessa mentre al suo interno si trovavano più di 18mila galline ovaiole, tutte morte (o bruciate o schiacciate dallo stesso capannone). E' andato distrutto l'intero stabile, da circa 1.200 metri quadrati: si stimano danni per almeno 100mila euro.

Una colonna di fumo nero nel cielo

L'allarme è stato lanciato da alcuni operai al lavoro: per fortuna niente feriti e nemmeno intossicati. Le fiamme sarebbero divampate forse a causa di un corto circuito elettrico, probabilmente di uno dei motori dei ventilatori interni. Il fuoco ha divorato la struttura in pochi attimi: in cielo si è levato un fumo denso e nero, per centinaia e centinaia di metri di altezza, visibile da tutto il lago di Garda e da buona parte della provincia, dalla Valsabbia e fino al casello di Brescia Est.

In queste ore sono attesi anche i sopralluoghi di Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione per l'ambiente. Domenica pomeriggio sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i veterinari di Ats, un'ambulanza di Garda Emergenza, una pattuglia dei carabinieri di Calcinato.