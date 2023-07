Patenti facili e anomalie negli esami: scuola guida sotto sequestro

Sigilli a un'autoscuola bresciana: la scuola guida nel mirino della Procura è già sotto sequestro e si trova a Verolanuova. Sulle indagini, coordinate dal pm Alessio Bernardi e affidate per competenza alla Polizia Provinciale, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo.

Indagini in corso

Ci sarebbero accertamenti in corso in merito a presunte irregolarità nel conseguimento delle patenti, sullo svolgimento degli esami di teoria e pratica, sui corsi obbligatori di aggiornamento anche per le patenti dei camion, sulle modalità di recupero dei punti persi.

Nel registro degli indagati ci sarebbero i titolari dell'autoscuola di Verolanuova (che ne gestiscono anche altre, che però attualmente non sarebbero state sequestrate) oltre a collaboratori e (a quanto pare) anche clienti. Sono già stati sequestrati anche supporti informatici e documenti.