Vandali in azione: scritte contro parroco e preside

Scuola e parrocchia, preside e parroco. Sono queste le vittime di ignoti vandali che a Villa Carcina nei giorni scorsi hanno agito col favore della notte. Quanto accaduto sta facendo discutere parecchio in paese, anche perché le scritte ingiuriose con ogni probabilità sono opera di giovanissimi, minorenni.

I vandali hanno utilizzato spray nero per scrivere le frasi contro il preside della scuola media e contro il parroco. Al momento non si conosce la motivazione del gesto. Le indagini sono in corso, ad opera dei carabinieri della locale stazione. I militari hanno potuto prendere visione delle riprese delle videocamere di sorveglianza della zona.

Stando a quanto trapela, nei video si vedrebbero chiaramente gli autori del fatto, ripresi con le bombolette in mano. L'identificazione potrebbe essere questione di giorni.