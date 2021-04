Schianto sul viale, scooter contro un'auto: attimi di paura per due ragazzini

Giovedì 29 aprile, verso le 18, due 14enni su uno scooter sono finiti contro un’auto a Montichiari. I giovani stavano percorrendo viale Europa, all’altezza dell’incrocio con via Falcone, quando si sono schiantati con la parte posteriore di una macchina.



Fortunatamente il tamponamento è stato lieve, nessuno ha subito gravi conseguenze. Immediati i soccorsi della Polizia stradale di Montichiari e del personale sanitario del 118: i ragazzi sono stati portati all’ospedale Civile Pediatrico per accertamenti, ricoverati in codice giallo. Le indagini sono in corso: si presume possa essere stata una distrazione.