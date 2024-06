Uomo scomparso nel Mantovano, le ricerche si spostano sul Garda

Il segnale del suo cellulare è stato intercettato a Desenzano del Garda: le ricerche proseguono in tutta la zona. Un uomo di 27 anni non da notizie di sè dalla mattina di ieri, venerdì 7 giugno. Inizialmente le ricerche sono state effettuate nella zona di Valdaro, nel Mantovano, paese passato alla ribalta alcuni anni fa per il ritrovamento degli scheletri degli "Amanti di Valdaro". In particolare i Vigili del fuoco hanno concentrato le ricerche nella zona del porto fluviale.

Nella serata le ricerche sono state interrotte, perché si pensava a un gesto estremo dell'uomo, come riportato dal quotidiano Bresciaoggi. A un certo punto però il segnale del suo cellulare è stato rilevato a Desenzano del Garda, così le ricerche sono riprese nella zona del lago.